Гонкурівску премію вручено за вигадану автобіографію (фото)
15:48, 05 листопада 2007Культура
0
У книзі Леруа дія відбувається, в основному, в 1920 роках, коли Зельда Фітцджеральд разом з чоловіком жили в Європі і США й вели бурхливий спосіб життя...
|Обкладинка роману Жіля Леруа ”Alabama Song” з сайту amazon.fr
У книзі Леруа дія відбувається, в основному, в 1920 роках, коли Зельда разом з чоловіком жили в Європі і США й вели бурхливий спосіб життя.
У Фітцджеральда з`явилися ознаки алкоголізму, а у Зельди - шизофренія. Частково історія відносин письменника та його дружини описана в романі Фітцджеральда "Ніч ніжна".
|Жіль Леруа
Перу 48-річного Леруа належить близько десятка романів. Його дебютна книга "Хабібі" вийшла в 1987 році. У 2005 році роман Леруа "Champsecret" ("Тайнопис") було номіновано на премію Медічі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter