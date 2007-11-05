Гонкурівску премію вручено за вигадану автобіографію (фото)

Лауреатом Гонкуровської премії за 2007 рік став письменник Жіль Леруа (Gilles Leroy), автор роману "Alabama Song" ("Пісня Алабами"), вигаданої автобіографії Зельди Фітцджеральд, божевільної дружини американського письменника Френсиса Скотта Фітцджеральда. Про це повідомляє France Presse.

У книзі Леруа дія відбувається, в основному, в 1920 роках, коли Зельда разом з чоловіком жили в Європі і США й вели бурхливий спосіб життя.

У Фітцджеральда з`явилися ознаки алкоголізму, а у Зельди - шизофренія. Частково історія відносин письменника та його дружини описана в романі Фітцджеральда "Ніч ніжна".

Назву роману Леруа - "Пісня Алабами" - запозичено у Бертольта Брехта і Курта Вайля: так називається зонг, звучний в їх опері "Махогоні" (1927). Крім того, Зельда Фітцджеральд була уродженкою штату Алабама.

Перу 48-річного Леруа належить близько десятка романів. Його дебютна книга "Хабібі" вийшла в 1987 році. У 2005 році роман Леруа "Champsecret" ("Тайнопис") було номіновано на премію Медічі.

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