У столиці Аргентини відкриють пам`ятник танго (фото)

На замовлення прихильників аргентинського танго в Буенос-Айресі незабаром відкриється сталевий пам`ятник цьому танцю, який став одним з головних символів країни.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі , автори ідеї говорять, що двотонний монумент стане першим у своєму роді у всьому світі: до цього ще ніхто не увічнював таким чином який-небудь танець, або музичний напрямок.

Скульптура висотою 3,5 метрів зображає бандонеон - один з різновидів гармоніки, що найчастіше використовують для виконання аргентинського танго. Саме цей музичний інструмент додає танго його характерного звучання.

Для створення пам`ятника знадобилося 6,5 років, а кошти на його зведення надали любителі танго Аргентини.

Пам`ятник урочисто провезли вулицями Буенос-Айреса, і незабаром він буде встановлений в районі міського порту.

Буенос-Айрес - разом зі столицею Уругваю Монтевідео - вважається місцем народження музичного й танцювального стилю танго, який з`явився у кінці XIX століття.

У аргентинській столиці вже встановлено безліч монументів знаменитим танцюристам танго.