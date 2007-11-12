Кіра Муратова знову знімає кіно з Олегом Коханом

7 листопада в Одесі Кіра Муратова розпочала зйомки своєї нової картини «Мелодія для шарманки».

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі продюсерської компанії Sota Cinema Group.

Сценарій фільму написаний київським драматургом Володимиром Зуєвим у співавторстві з Кірою Муратовою. Головними героями в картині стали малолітній брат і сестра, що залишилися без батьків. Дітей намагаються розлучити, відправивши до різних інтернатів. Вони втікають, опиняються на вулиці й починають відважно боротися за виживання. Дитячі ролі виконують Олена Косюк і Рома Бурлака. На «дорослі» ролі запрошено сузір`я муратівських акторів – Ренату Литвинову, Олега Табакова, Наталію Бузько, Ніну Русланову, Георгія Делієв, Оператор-постановник фільму – Володимир Панков. Композитор – Валентин Сильвестров.

Зйомки проходитимуть в Одесі та Києві.

Кіра Муратова, режисер: «Святочна розповідь або різдвяна казка – цей жанр нічим тут не порушений, а лише адаптований до сьогоднішньої реальності. Переплетення ніжності й печалі можна назвати мелодраматичним. Як і у всякій якісній мелодрамі, соціальний початок пронизує цю тканину вздовж і поперек переплетеннями категоричних імперативів. Голод, холод, сирітство, бідність, багатство – все це прості, виразні речі, відкрито й серйозно розповідають про свою суть. Ніяких головоломних психологічних або формальних пошуків не закладено в цьому сценарії. Ну, хіба що, одна цікава загадка людської природи – загадка потреби гри. Я маю на увазі витончену та оригінальну містифікацію у супермаркеті, коли золота молодь зображає з себе злодіїв-клептоманів, підкреслюючи, обрамляючи й супроводжуючи дії голодної дівчинки, яка краде насущний хліб».

Олег Кохан, директор компанії Sota Cinema Group, продюсер картини: «Можу з повною упевненістю сказати, що наша співпраця з Кірою Муратовою переростає у довгостроковий, творчий проект. Ми раді, що недавня яскрава прем`єра нашого з Кірою Георгіївною художнього фільму «Два в одному», плавно перейшла в роботу над новою картиною. І початок зйомок «Мелодія для шарманки», дає нам підставу ще раз затвердитися у правильності вибраної стратегії підтримки авторського кінематографу в рамках розвитку продюсерської схеми кіновиробництва».

Фінансування проекту забезпечує Sota Cinema Group і Міністерство культури і туризму України.

Вихід на екрани «Мелодії для шарманки» заплановано на 2008 рік.