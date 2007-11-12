Єгипет закриє гробницю Тутанхамона для відвідувачів
10:36, 12 листопада 2007Культура
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Потребує реставрації
|Гробниця Тутанхамона. Фото AFP
Новина про те, що доступ до одного з найзнаменитіших комплексів Долини Царів обмежать, прийшла через тиждень після того, як мумію Тутанхамона вперше показали публіці. Вона покоїться у спеціальному скляному контейнері, у якому автоматично контролюються вологість і температура. Проте, на думку Захі Хавасса, сотні відвідувачів гробниці на день можуть завдати непоправного збитку і мумії, і настінним розписам.
***Гробниця Тутанхамона була відкрита в 1922 році британським археологом Говардом Картером. Найбільш примітні знахідки з поховання регулярно відправляються на міжнародні виставки. У даний час така експозиція працює в Лондоні.
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