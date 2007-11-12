Єгипет закриє гробницю Тутанхамона для відвідувачів

З травня 2008 року гробниця фараона Тутанхамона в Долині Царів буде закрита для відвідувачів на невизначений термін, оскільки похоронна камера й сусідні приміщення потребують реставрації. Уже починаючи з грудня 2007 року в гробницю пускатимуть не більше 400 відвідувачів на день. Про це повідомляє агентство France Presse з посиланням на Захі Хавасса, голову єгипетської Вищої ради з вивчення старовини.

Новина про те, що доступ до одного з найзнаменитіших комплексів Долини Царів обмежать, прийшла через тиждень після того, як мумію Тутанхамона вперше показали публіці. Вона покоїться у спеціальному скляному контейнері, у якому автоматично контролюються вологість і температура. Проте, на думку Захі Хавасса, сотні відвідувачів гробниці на день можуть завдати непоправного збитку і мумії, і настінним розписам.

***Гробниця Тутанхамона була відкрита в 1922 році британським археологом Говардом Картером. Найбільш примітні знахідки з поховання регулярно відправляються на міжнародні виставки. У даний час така експозиція працює в Лондоні.

Lenta.ru