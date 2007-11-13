За титул «Королеви Світу» змагатиметься 17-річна киянка (фото)

Боротися за титул «Королеви Світу-2007» буде 17-річна киянка Марія Черкунова, володарка титулу «1-ої Віце-королеви Світу -України». Переможниця українського конкурсу луганчанка Яна Маловська не може їхати на міжнародний фінал, оскільки їй необхідно виконувати контрактні зобов`язання, пов`язані з роботою моделі в зарубіжному агентстві. У результаті Марія Черкунова стане наймолодшою представницею країни на міжнародних конкурсах краси першого рівня.

Марія - першокурсниця Київського університету "Східний світ". Вона вивчає японську, вільно говорить корейською та англійською мовами. За півтора роки модельної роботи брала участь у десятках показів відомих дизайнерів.

Сама Марія вважає такий поворот долі подарунком.

- Я мріяла про поїздку на такий конкурс, але коли стала другою, заспокоїлася - і раптом такий поворот, - зізналася дівчина. - Зараз серйозно займатимуся собою, щоб витримати змагання, перш за все фізично.

Міжнародний фінал «Королева Світу-2007» стартує 1 грудня у Франкфурті-на-Майні.

Переможниць оголосять 15 грудня в містечку Ішгль (Австрія, Тіроль).

***Конкурс «Королева Світу» входить в п`ятірку найпрестижніших конкурсів разом з «Міс Світу», «Міс Всесвіт», «Міс Земля» і «Міс Інтернешнл». Починаючи з 1988 року він проводився в Німеччині, Австрії, Росії і інших країнах. «Королева Світу» - перший і єдиний конкурс, фінал якого в 2000 році пройшов в небі на борту «Боїнга».

Комсомольська правда в Україні