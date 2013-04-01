Гич Оркестр вирушає в тур Україною

ГИЧ Оркестр із новим релізом вирушає в тур Україною. Про це повідомляє агенція Артполе.

"Львівський гурт співає пісні несправедливо призабутих українських поетів й активно переосмислює народну творчість. Гурт шанує традицію, але при цьому його музика народжується у радості експерименту. Зрештою, саме слово «гич» і є вигуком радості й захоплення", - зазначають організатори.

"Дуже добре що вони вродили саме півальбома, адже хороше ліпше подавати маленькими порціями. На концертах ГИЧі грають більше 20 треків, і після цього страшно подумати, що ж буде коли колектив досягне 10-річного чи то пак якогось іншого ювілею? Реліз — навпаки, чудова нагода відчути гурт не тільки як потужну саундсистему, а й насолодитись вдалим поєднанням повільного і швидкого".

"Глибока поезія і романтичність творів ГИЧів — ще один невід’ємний компонент релізу «Півальбома». Невідомо, що керує більше — текст чи мелодія, але зрозуміло, що другорядного в їх творчості нема. Вони не бояться експериментувати з цікавими формами.

Тому сподіваємось, що після «Півальбома» руйнуватимуться стіни, зникатимуть бар’єри і будуватимуться нові мости. А цей диск, мов зерно, проросте у молоді кущі, які згодом стануть великими крислатими дубами. Птиці будуватимуть гніздечка, звірі ховатимуться від сонця, а ми з Вами будемо слухати ГИЧ Оркестр і тішитись.

До речі, саме ГИЧі відкриватимуть цьогорічний фестиваль АртПоле".

Розклад туру

ГИЧ ОРКЕСТР — ПІВАЛЬБОМА. ПІВСЕРЦЯ



11/04 — Луцьк, клуб «Майдан»

12/04 — Коломия, рок-кафе «Катрін»

13/04 — Київ, Prostir (біля книгарні «Наш Формат»)

14/04 — Полтава, пивниця «Сто доріг»

16/04 — Харків, арт-клуб «Корова»

17/04 — Донецьк, Gung`Ю`бazz Bar

18/04 — Дніпропетровськ, арт-центр «Квартира»

19/04 — Одеса, арт-клуб «Шкаф»

20/04 — Вінниця, палац мистецтв «Зoря»

25/04 — Чернівці, клуб Public



