У Швеції відзначать 100-ліття авторки ”Карлсона” і ”Пеппі Довгоїпанчохи”

Святкування з нагоди 100-річного ювілею знаменитої дитячої письменниці, автора розповідей про Карлсона і Пеппі Довгу Панчоху, Астрід Ліндгрен, пройдуть у середу по всій Швеції.

Ліндгрен розсміялася б, якби дізналася, що олошується 100-ліття з дня її народження, відзначають у зв`язку з ювілеєм шведські ЗМІ, нагадуючи, що знаменита письменниця не любила офіційних та урочистих заходів.

Можливо, знаючи про таке відношення Ліндгрен до пишних торжеств, гучно про знаменну дату в Швеції не говорять. Проте ювілейним тут став весь 2007 рік. Важко знайти місто або навіть невелике село, де б не відзначили цю дату.

Ліндгрен присвячують театральні постановки, у бібліотеках і культурних центрах країни проходять виставки, що розповідають як про саму письменницю, так і про героїв її книг.

Шведська поштова служба напередодні дня народження Астрід Ліндгрен представила традиційні різдвяні марки, які цього року присвячені письменниці та її казковим персонажам. Серія називається "Казкове різдво Астрід Ліндгрен". Головним мотивом марок стали створені Ліндгрен образи сильних і сміливих дівчаток - Пеппі Довга панчоха, Лотті й Мадікен, на прикладі яких виховано не одне покоління дітей у Швеції та й у всьому світі.

Спільно з художниками з Німеччини шведська поштова служба підготувала й спеціальну марку, присвячену безпосередньо ювілею. Ліндгрен зображена на ній разом з одним із своїх улюблених героїв - пустуном Емілем з Леннеберга.

Основні ювілейні торжества відбудуться у середу на батьківщині письменниці - у місті Віммербю. Тут відбудеться покладання квітів на могилу Ліндгрен, факельний хід і концерт за участю відомих шведських виконавців.

А в Стокгольмі, в одному з соборів, у день ювілею пройде добродійний концерт на користь бездомних дітей.

***Твори Астрід Ліндгрен (14 листопада 1907 року - 28 січня 2002 року) перекладені 91 мовою світу. По всьому світу продано до 145 мільйонів екземплярів книг, створених письменницею. Після її кончини шведський уряд заснував міжнародну премію пам`яті Астрід Ліндгрен. Вона вручається дитячим письменникам, ілюстраторам, а також організаціям, які прагнуть прищепити любов до читання дітям і молоді. За традицією, ім`я лауреата цієї премії щороку називається у березні на батьківщині Астрід Ліндгрен, у місті Віммербю. Нагороду лауреатові вручають у травні в Стокгольмі. Сума премії складає 500 тисяч євро.

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