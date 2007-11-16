Польські та українські літератори влаштують дебати «Феномен міста – феноменальні міста»
13:28, 16 листопада 2007Культура
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З нагоди Днів Варшави у Києві відбудуться Літературні дебати «Феномен міста – феноменальні міста» за участю польських та українських літераторів (16 листопада о 16.00-20.00 год. у приміщенні НаУКМА, Дослідницька бібліотека, Староакадемічий корпус, вул. Сковороди, 2).
Польща: Кінґа Дунін, Боґдан Задура, Адам Поморський
Україна: Андрій Бондар, Сергій Жадан, Тарас Прохасько
Модератори: Сашко Бойченко і Оля Гнатюк.
Під час проведення дебатів буде можливість ознайомитися з найновішими виданнями польських авторів.
Вхід вільний.
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