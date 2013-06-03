Боба Ділана представили до ордена Почесного легіону

Американського музиканта і поета Боба Ділана представили до французького ордену Почесного легіону, повідомляє Rolling Stone. Його кандидатура була схвалена спеціальною радою, яка розглядає потенційних володарів ордена на відповідність його принципам.

За словами канцлера цієї ради Жан-Луї Жоржелен, Ділан вже висувався в члени ордена Почесного легіону, але не пройшов затвердження через «суперечливість»; Жоржелен не пояснив, чи що означає цей термін. За даними французького сатиричного тижневика Le Canard Enchaine, кандидатура музиканта була відхилена через його позиції щодо війни у В'єтнамі, а також його ставлення до куріння марихуани.

Балади Ділана були гімном антивоєнних рухів і символом боротьби за громадянські свободи в 1960-і. Торік музикант був нагороджений медаллю Свободи від президента США, а в цьому році - став членом Американської академії мистецтв і літератури.

Газета.ру