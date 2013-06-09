Монсеррат Кабальє вручили орден Честі Вірменії

Президент Вірменії Серж Саргсян вручив орден Честі всесвітньо відомій іспанській оперній співачці Мосеррат Кабальє, повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу глави вірменської держави.

Орден Честі вручається за захист державних і національних інтересів Республіки Вірменія, за особливі заслуги в утвердженні незалежності, демократії, за встановлення, зміцнення і розвиток дружби з Республікою Вірменія, а також за значний внесок у справу зміцнення миру між народами.

Указ про нагородження Кабальє президент Вірменії підписав у суботу. У ході церемонії нагородження Саргсян сказав, що з великою радістю вручає цей орден співачці, яка виступала на всіх знаменитих сценах світу.

Кабальє з вдячністю прийняла нагороду. "Вірменія - острів миру і любові. У вас прекрасна країна і сильний духом народ. Я поїду з незабутніми враженнями від Вірменії і впевнена, що мій візит буде мати продовження", - сказала співачка.

Кабальє відома у світі своєю технікою віртуозного співу бельканто і виконанням ролей у класичних італійських операх Россіні, Белліні і Доніцетті. Міжнародна популярність прийшла до співачки в 1965 році, коли у зв'язку з хворобою Мерилін Хорн вона замінила американську оперну зірку в партії Лукреції Борджіа в однойменній опері Гаетано Доніцетті.

У 2012 році співачка, незважаючи на вік, перенесений мікроінсульт і травму коліна, виступила в декількох театрах по всьому світу. В одному зі своїх інтерв'ю вона повідомила, що її графік розписаний до 2016 року.