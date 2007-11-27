У Києві відкрилася виставка картин людей з вадами слуху
Свої роботи представили професіонали і любителі
У київській галереї Лавра відкрилася виставка картин, намальованих людьми з вадами слуху. Це друга міжнародна виставка глухих художників в Україні.
До експозиції увійшло 160 картин 50 художників. Окрім українців свої роботи представили професіонали і любителі з Росії, Білорусі і Польщі.
"Мені здається, глухі люди малюють набагато кращим, ніж ті, які чують. Мені подобаються реалістичні картини глухих художників. Вони малюють так, як бачать, нічого не додаючи", - розповіла учасниця виставки Кристина Борцих.
Для деяких учасників виставка в Лаврі є дебютом, інші художники вже виставляли свої роботи в Україні і за кордоном.
Виставки птриватиме до 29 листопада. Потім жюрі вибере переможця другої Міжнародної виставки творчості глухих художників в Україні.
Перша така виставка відбулася шість років тому.