У Таджикистані відбудуться Дні культури України

23-27 червня у Республіці Таджикистан відбудуться Дні культури України, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України.

У рамках заходу будуть проведені концерти за участі вокально-інструментального ансамблю «Древляни», Національного академічного оркестру народних інструментів України та виконавиці таджикських народних танців Олени Проскурякової.

Також під час проведення Днів культури України в Таджикистані відбудеться презентація Тижню українського кіно, в рамках якого демонструватимуться фільми «За двома зайцями» та «В бій ідуть одні старики».

Участь у церемонії відкриття Днів культури України в Таджикистані візьме перший заступник міністра культури України Тимофій Кохан.