Завтра презентують каталог «Мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору»

Завтра, 10 липня, о 15.30 в Софійському соборі Національного заповідника «Софія Київська» відбудеться презентація проекту «Робота, спрямована на збереження колекції автентичних мозаїк ХІІ ст. Михайлівського Золотоверхого собору», які зберігаються на хорах Софійського собору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури, цей проект реалізовано за грантом Американського посольського фонду збереження культурної спадщини.

Також буде представлений вперше виданий в Україні науковий каталог «Мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору». До цього існував чорно-білий каталог, виданий у 1966 р. в Москві.

У презентації візьмуть участь міністр культури України Леонід Новохатько, Посол США в Україні Джон Теффт, голова Наглядової ради Національного заповідника «Софія Київська», академік Петро Толочко, генеральний директор Національного заповідника «Софія Київська» Олена Сердюк, генеральний директор Видавничого дому «АДЕФ-Україна» Ігор Шпак.

Акредитація представників ЗМІ на захід проводиться за телефонами: 279-60-53 або 067-281-26-67.

У прес-службі Мінкультури нагадали, що проект «Робота, спрямована на збереження колекції автентичних мозаїк ХІІ ст. Михайлівського Золотоверхого собору» переміг в міжнародному конкурсі та отримав грант Американського посольського фонду збереження культурної спадщини на його реалізацію.

Метою Фонду, створеного ще в 2001 році, є допомога у справі збереження визначних історико-культурних об’єктів міжнародного і національного значення.

Роботи за проектом тривали близько одного року з дати підписання грантової угоди між Національним заповідником «Софія Київська» та Посольством Сполучених Штатів Америки в Україні і були завершені 30 червня 2013 року.

Науковим керівником робіт виступив багаторічний дослідник Михайлівських мозаїк – кандидат мистецтвознавства, завідувач відділу історичних досліджень Національного заповідника «Софія Київська» Юрій Коренюк. Він є і автором каталогу, виданого українською та англійською мовами.