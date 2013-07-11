Фільм «За двома зайцями» зазвучить українською мовою

Свирид Петрович Голохвостий заговорить українською

Фільм Віктора Іванова «За двома зайцями», знятий на київській кіностудії Олександра Довженко в 1961 році, здобуде свою початкову мову – українську.

Як повідомляє ZN.UA, мільйони шанувальників цієї картини звикли до реплік і діалогів героїв Олега Борисова, Маргарити Криніциної, Нонни Копержинської російською мовою, хоча спочатку режисер знімав фільм українською. Але ця картина одержала за часів СРСР "другу категорію" і планувалася до показу на території тільки Української РСР. Згодом, коли фільм став надпопулярним, він був частково переозвучений цими ж акторами російською мовою і тут же представлений у всесоюзний прокат. Відтоді картина демонструється тільки в останній – російськомовній – версії.

Як сказав виданню Іван Козленко (заступник генерального директора Національного центру Олександра Довженко), реставраторам центру вдалося знайти українську фонограму легендарної картини не в Києві, а в Маріупольському фільмофонді.

За словами Козленка, якраз у Маріуполі є великі "поклади" цікавого кіноретро. Там, наприклад, зберігалося більш як 50 картин Одеської студії, яких немає навіть у центральному фільмофонді в Києві. І саме зараз триває процес передачі багатьох фільмів Центру Довженка.

Що ж до фільму Іванова, то відреставрована українська звукова доріжка комедії "За двома зайцями" поверне глядачеві живі справжні голоси великих акторів, які працювали в Києві.

Таким чином, на думку Козленка, буде відновлено історичну справедливість, адже п'єса Михайла Старицького, за мотивами якої знято фільм, була написана українською мовою. Мало того, праоснова цієї п'єси – твір Івана Нечуя-Левицького "На Кожум'яках" - теж українською мовою.

Фільм дістав державну премію імені Олександра Довженка тільки в 1999 році, коли режисера Іванова і актора Борисова вже не було в живих.

За словами Козленка, офіційна презентація україномовної версії фільму "За двома зайцями" відбудеться восени на київському міжнародному фестивалі "Молодість".

У планах Центру Довженка – знайти українську звукову доріжку знаменитого фільму Івана Кавалерідзе "Повія", де героїня Людмили Гурченко також говорить українською.