Відкрився найвідоміший та найстаріший різдвяний ярмарок (фото)

Європейці готуються до Різдва. У різних країнах Старого світу проходять зимові карнавали та паради, повсюдно відкриваються святкові ярмарки. Один із найвідоміших на світі таких базарів – у Нюрнберзі – розпочав роботу у вихідні.

Щороку з усього світу туди з‘їжджаються понад 200 тисяч гостей. Фантастичні декорації, знамениті місцеві імбирні пряники та старовинні будинки й собор Богоматері біля місця, де проводять ярмарок, створюють особливу атмосферу наближення Різдва.

Перша згадка про різдвяний ярмарок у Нюрнберзі зустрічається в історичних джерелах у 1626 році. У XVIII ж столітті було створено список ремісників, які мали почесне право ній торгувати. З кінця XIX століття до 30 років 20-го святковий базар перестали проводити. Відновили традицію 33 року.

Щороку ярмарок відкривають 1 грудня закликом на ярмарок, який проголошує один із найромантичніших персонажів німецького Різдва – золотокрилий ангел. Цю роль виконує дівчина, яку мешканці міста обирають раз на два роки. Нею може стати будь-яка жителька Нюрнберга віком від 16 до 19 років.

Кілька сотень прилавків на ярмарку пропонують покупцям різдвяні прикраси та сувеніри ручної роботи, особливі святкові ласощі та знамениті нюрнберзькі сосиски. Щоправда останнім часом дедалі більше людей приходить на ярмарок лише пригоститися і помилуватися товаром.

Вільгельм Гауг, відвідувач ярмарку: "Все що можна купити в цих ятках – це щось попоїсти та попити. Й думати годі про різдвяні прикраси. Я не купуватиму іграшки, бо це не так весело й до того ж дорогувато".

Однак не всі вважають унікальні іграшки надто дорогими. А тому більшість відвідувачів захоплено обирає собі забавки до вподоби та весело торгується з продавцями, отримуючи задоволення від приємного передріздвяного клопоту.

У Бельгії різдвяний сезон традиційно розпочинають парадом. Участь у ньому беруть переважно артисти цирку, переодягнені в іграшкових солдатиків, а також в інших костюмах і на ходулях. В оточенні сотень цікавих вони йдуть вулицями міста й влаштовують коротеньку виставу або просто співають пісень на прохання перехожих. Врешті процесія прибуває на площу Гран-пляс і урочисто відкривають різдвяний ярмарок.

"Факти", ICTV