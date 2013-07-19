Помер Ігор Качуровський

У Мюнхені увечері 18 липня на 95-му році життя помер український письменник, лауреат Шевченківської премії, перекладач, літературознавець, радіожурналіст Ігор Качуровський. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Він народився у Ніжині, на Чернігівщині 1 вересня 1918 року, перші роки свого життя прожив у Крутах. 1932 року родина Качуровських, рятуючись від репресій, виїхала до Курська в Росії, де майбутній письменник вчився у педагогічному інституті.

В Україну повернувся 1942-го року, а за рік вирушив на Захід.

Автор десятків збірок поезій, перекладів, літературознавчих розвідок, Ігор Качуровський – один із засновників Спілки українських науковців, літераторів і митців у Зальцбурзі (Австрія), викладав давню українську літературу у Католицькому університеті в Аргентині. З 1969 року жив у Мюнхені, де у 1970 – 1980 роки працював на Радіо Свобода як літературний оглядач.

Качуровський був членом об’єднання українських письменників на еміграції «Слово», Спілки аргентинських письменників, Національної спілки письменників України (з 1992 року).

Упорядник його книг в Україні, літературознавець Олена Бросаліна, розповіла про заповіт Ігоря Качуровського: «Ігор Васильович заповів, щоб його поховали в Україні, у Крутах – у селі його дитинства. Він хоче бути похованим біля тієї хати, де минули його дитячі роки, яку побудувала його бабуся. Зараз там живе далека родичка Ігоря Качуровського».