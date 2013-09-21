Юрій Андрухович покаже сьогодні перфоманс на ГогольФесті

Головним гостем передостаннього дня ГогольFest стане Юрій Андрухович зі своїм літературно-музичним перформансом Альберт, або Найвища форма страти, повідомляє ua.korrespondent.net.

"Вистава Альберт створена за моїм однойменним оповіданням, що колись увійде до збірки про видатних нечестивців всіх часів. У центрі нашої дійства - історія Альберта Віроземського, шахрая й злодія. Щоб уникнути смертної кари, він погодився віддати душу дияволу, але підписана кров'ю угода чомусь не спрацювала - і певного осіннього дня року 1641-го він був публічно спалений серед львівської площі Ринок. Історію Альберта ми намагаємося розіграти в дусі середньовічного мораліте, залишаючи у фіналі знаки питання, які стають знаками надії", - сказав Андрухович.

Слідом за Андруховичем буде представлено проект Інтимне коло/Petit Comit? У цій сучасному танцювальному спектаклі чотири артиста представляють "шість маленьких поем, створених тільки зі світла й тіла".