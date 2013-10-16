Названо лауреатку Букерівської премії

Світила Елеонори Каттон / Фото: unitybooks.co.nz

Новозеландка Елеонора Каттон стала лауреатом Букерівської премії-2013 за роман "Світила".

Про це було оголошено в лондонській ратуші Гілдхолл, повідомляє ИТАР-ТАСС.

28-річна Каттон стала наймолодшим переможцем, а її 832-сторінковий роман - найдовшим за всю 45-річну історію премії.

Нагороду новозеландці вручила дружина наслідного принца Чарльза, герцогиня Корнуольська Камілла.

Дія книги розгортається в Новій Зеландії в ХIХ столітті за часів золотої лихоманки. Головний герой роману приїздить до країни на золоті копальні, де виявляється втягнутим у низку різних подій.

Каттон отримала чек на 50 тис. фунтів (80 тис. доларів). Інші п'ять претендентів на одну з найпрестижніших премій у галузі літератури англійською мовою отримали по 2,5 тис. фунтів (4 тис. доларів).

З наступного року умови номінації на Букеровську премію буде змінено - вперше за 45 років на неї дозволять висувати англомовні твори авторів, які проживають за межами країн Співдружності. В 2015 році відбудеться Міжнародна Букеровська премія.

Минулого року володарем премії стала британка Хіларі Мантел, яка удостоювалася нагороди також у 2009 році. Вона стала першою жінкою й першим письменником зі Сполученого Королівства, якій цей приз було присуджено двічі.