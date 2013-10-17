Соліст Aerosmith очолить журі конкурсу Міс Всесвіт у Москві

Соліст американської рок-групи Aerosmith Стівен Тайлер очолить журі конкурсу краси "Міс Всесвіт", фінал якого відбудеться в московському Crocus City Hall 9 листопада, повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу концертного залу.

Стівен Тайлер вперше судитиме конкурс краси, де йому належить вибрати переможницю з 90 учасниць. Корону на голову наступної "Міс Всесвіт" одягне чинна володарка титулу американка Олівія Калп.

Також повідомляється, що ведучими шоу стануть екс-солістка британської групи Spice Girls Мелані Браун і ведучий телеканалу CNN Томас Робертс. Раніше американський шоумен Енді Коен, який вів захід в минулому році, заявив про намір бойкотувати конкурс на знак протесту проти закону про заборону гей-пропаганди.