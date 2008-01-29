На Прикарпатті відкрилася фотовиставка з особистих архівів Далай-лами XIV

У приміщенні виставкової зали Івано-Франківської організації Національної спілки художників України відкрилася фотовиставка під назвою «Сила співчуття: історія життя Далай-лами ХIV».

Як передає кореспондент УНІАН, виставка присвячена духовному наставнику тибетського народу, який за буддистським віруванням є втіленням співчуття та милосердя. В експозиції представлені майже 50 світлин з особистих архівів Його Святості Далай-лами ХIV. Організувало виставку подружжя Олег та Юлія ТКАЧЕНКИ, фотоматеріали яким в електронному вигляді надав Московський центр тибетської культури та інформації.

На відкритті фотовиставки також було продемонстровано документальний фільм «Співчуття у вигнанні», який був знятий у 1993 році і режисером якого був сам Далай-лама. Фільм є своєрідним кінопортретом Тензіна Г’ЯЦО, Далай-лами XIV і, водночас, розповідає про долю тибетського народу у другій половині ХХ сторіччя.

Виставка триватиме до 10 лютого 2008 року, і в цей день організатори обіцяють для відвідувачів виставки ще раз продемонструвати цей фільм.

*** У 1989 році Далай-лама XIV Тензин Г`ЯЦО отримав Нобелівську премію миру на знак визнання своєї миротворчої діяльності.