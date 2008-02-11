У Вінниці презентували історичний нарис про місто

У залі засідань Вінницької міської ради презентували книгу "Вінниця Історичний "нарис".

Як передає кореспондент УНІАН, книгу презентував голова редакційної колегії - заступник міського голови Микола ГУНЬКО.

Книга, написана колективом авторів, серед яких місцеві історики, краєзнавці, географи, архітектори, художники. В ній йдеться про історію Вінниці - від заснування до сьогодення.

Матеріал поданий за періодами, які знаменувались певними історичними подіями. У кожному розділі висвітлені соціальні та економічні умови, розвиток культури, архітектурні особливості періодів історії міста, розповідаються місцеві легенди, спогади мешканців різних часів.

Книга ілюстрована матеріалами зі збірок краєзнавчого музею, державного архіву Вінницької області та приватних колекцій.

Востаннє така книга була видана понад сорок років тому.