В Україні розпочався рік литовської культури, історії та економіки
09:03, 15 лютого 2008Культура
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Будуть задіяні всі міста
Мистецькі акції,концерти, виставки проходитимуть в майже у всіх великих містах України.
Литовські бізнесмени збираються представити свою продукцію на Сорочинському ярмарку. В Одесі та Києві відбудеться тиждень литовського кіно.
На урочистому відкритті днів Литви звучала унікальна програма імпровізацій класичної фортепіанної музики та експресивного джазу “диверсії в класику”. Виконували музичні фантазії легенди музичного світу Європи – Владаміріс Чекасінас та Пятрас Генюшас.
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