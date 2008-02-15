В Україні розпочався рік литовської культури, історії та економіки

Мистецькі акції,концерти, виставки проходитимуть в майже у всіх великих містах України.

Литовські бізнесмени збираються представити свою продукцію на Сорочинському ярмарку. В Одесі та Києві відбудеться тиждень литовського кіно.

На урочистому відкритті днів Литви звучала унікальна програма імпровізацій класичної фортепіанної музики та експресивного джазу “диверсії в класику”. Виконували музичні фантазії легенди музичного світу Європи – Владаміріс Чекасінас та Пятрас Генюшас.

ICTV