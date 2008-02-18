У Києві пройде Лінія іспанського кіно

У четвер, 21 лютого, у Києві стартує традиційний фестиваль Лінія іспанського кіно.

Фільм-відкриття - нова режисерська робота Антоніо Бандераса «Літній дощ». На фестивалі також представлені фільми: «Неспокійна Анна» від творця бестселера «Люсія і Секс» Хуліо Медема, «Дірк»а Карлоса Мартіна Феррера і «Хребет диявола» - перша картина містичної трилогії прославленого Гильєрмо Дель Торо («Лабіринт Фавна», 3993 - реліз у 2009 році), повідомив Кореспондент.net Артхаус Трафик.

«Літній дощ» - картина повертає глядачів в Малагу 1970-х років. Це історія становлення 18-річного Мігеліто, який вирішив стати поетом після прочитання «Божественної комедії» Данте. Разом з друзями він переживає перші випробування дорослішання. Вони безтурботно насолоджуються літом, як раптом життя завдає їм важких ударів.

У фільмі режисер прагне показати всі труднощі дорослішання: конфлікт батьків і дітей, нескінченні бійки за місце під сонцем і перше кохання.

«Дірка» - Мігель, чоловік сорока років, одного разу опам`ятовується і розуміє, що знаходиться у темному колодязі, викладеному цеглиною. Все що у нього є – відро та ковдра. Чоловік кинутий до ями двома викрадачами, які лише зрідка кидають Мігелю сигарету, шматок сиру або свічу. Крім того, вони періодично фотографують чоловіка. Він не знає, скільки часу перебуває в колодязі і в нього немає пояснень, чому його заточили тут. І лише з часом з`ясовується, що він дуже добре знає своїх викрадачів.

«Неспокійна Анна» - екскурс у глибини підсвідомості дівчини в період з 18 до 22 років. Глядач проходить крізь розділи її життя в зворотному відліку 10, 9, 8, 7...0... немов під час гіпнотичного сеансу, протягом якого Анна доводить, що вона не схожа на інших. Вона проживає життя молодих дівчат колись трагічно загиблих у віці до 22 років і таких, що тепер поселилися в пропасти її пам`яті.

Фільм-учасник конкурсної програми II міжнародного кінофестивалю в Римі.

«Хребет диявола» - громадянська війна в Іспанії. Уночі на притулок падає бомба, і, не вибухнувши, застряє у піску посеред двору. У цю ж ніч зникає одна з сиріт. Через час по притулку починають ходити чутки про примару зниклого. Тепер його називають "тим, хто зітхає". Неприкаяна душа бродить по притулку, намагаючись про щось застерегти живих. У неї тепер одна надія – 12-річний Карлос, який після смерті батька потрапляє в цей же притулок. Карлос досліджує страшні таємниці школи і одного разу зустрічається віч-на-віч з "тим, хто зітхає".

Кінофестиваль Лінія іспанського кіно пройде з 21 по 25 лютого в столичному кінотеатрі «Україна». Розклад показів:

«Літній дощ» - 21, 22 лютого (синхронний переклад на українську мову (у залі працює перекладач)

«Дірка» - 22, 23 лютого (демонструється на мові оригіналу з російськими субтитрами)

«Неспокійна Анна» - 23, 24 лютого (синхронний переклад на українську мову)

«Хребет диявола» - 24, 25 лютого (синхронний переклад на українську мову)

Вартість квитків - 30 грн.