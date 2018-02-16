Нахабний песець, який став зіркою мережі, повернувся по рибу й привів боязку подругу (відео)

15:04, 16 лютого 2018
Курйози
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Песець підірвав мережу своєю витівкою / Скріншот

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Місяць тому користувач був опублікований ролик, в якому песець починає розривати лапками лід, щоб дістатися до здобичі хоча б так. І рибалка таки дозволив тварині схопити одну рибину.

Цього разу рибалка сам запропонував йому поїсти і навіть назвав його Пушком: "Пушок, йдемо відгодовувати тебе будемо", - чути голос за кадром.

Чоловік дав рибу і песцю, й лисиці, хоча подруга тварини виявилася боягузливою - побоялася підходити надто близько.

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Теги: #песець і рибалка#песець і риба#песець і лисиця