"Для карликів": мережу розсмішили дивні крісла в кабінеті Путіна (фото)

У кабінеті президента Росії Володимира Путіна встановлені крісла з надзвичайно низькими ніжками.

У користувачів мережі викликали подив незвичайні крісла із занадто низькими ніжками в кабінеті президента Росії Володимира Путіна.

На знімку, зробленому у кабінеті глави РФ з одним із чиновників, звернув увагу користувач з ніком "Смутное время" в Twitter.

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Знімок викликав бурхливу реакцію у користувачів і вони вибухнули вїдливими коментарями під фото.

"Як він служив в органах? Як відбір пройшов? Стрибав чи що?" - питає один з них.

"Все йде до того, що перш ніж призначити на держпосаду, доведеться підпилювати ноги", - жартує інший. "Весь світ від його комплексу меншовартості страждає", "Пропоную брати податок з тих, хто вище царя", - пишуть в мережі. "В крайньому випадку можна по-турецьки, особливо Ердогану", - жартують користувачі.

Відзначимо, що в забавні ситуації, пов'язані з не дуже високим зростом регулярно потрапляють не тільки президент Путін, але і прем'єр-міністр Дмтирий Медведєв, який відчуває особливу любов до взуття на високій платформі.

Як повідомляв УНІАН, "Вікіпедія" достроково назвала Путіна переможцем на виборах президента Росії-2018.