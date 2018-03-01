Облитий водою Жириновський став мемом (фото, відео)

Під час дебатів Жириновський ображав Собчак, вона у відповідь облила його водою.

Скандальний російський політик Володимир Жириновський миттєво став героєм жартів і мемів після того, як під час дебатів його облила водою кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак у відповідь на образи.

Ось так проходять передвиборчі дебати. Тепер я розумію Путіна, який від них відмовився. Це слухати не приємно, не те що брати участь. Ганьба таким кандидатам! pic.twitter.com/30ksKLbTvv — Командир Полку (@kompolk) February 28, 2018

#Выборы2018 Собчак перетворила дебати в Дом2 обливши склянки з водою Жириновського. І це після вылетого соку Нємцовим 1995. І, кинутої капустою хохлушкой в Києві 2013.

Шоу триває. pic.twitter.com/hbmPbjumkf — Станіславський (@stas_stanyslavs) February 28, 2018

Собчак і Жириновський зустрілися на дебатах. Жирика облило не тільки водою, але і ностальгією pic.twitter.com/Qj6D3toQOj — Новини. Як є (@nourlnews) February 28, 2018

Як повідомлялося, Собчак облила Жириновського водою після його різкого висловлювання. У ході дебатів він обізвав кандидатку у президенти РФ "чорною ******" (продажною жінкою) і "огидною с*кою".

Чоловік кандидата у президенти РФ Ксенії Собчак Максим Віторган назвав лідера ЛДПР Володимира Жириновського "хворою людиною" після образ під час дебатів.