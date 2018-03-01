Облитий водою Жириновський став мемом (фото, відео)

10:26, 01 березня 2018
Курйози
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Собчак облила Жириновського водою / Лентач

Скандальний російський політик Володимир Жириновський миттєво став героєм жартів і мемів після того, як під час дебатів його облила водою кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак у відповідь на образи.

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Як повідомлялося, Собчак облила Жириновського водою після його різкого висловлювання. У ході дебатів він обізвав кандидатку у президенти РФ "чорною ******" (продажною жінкою) і "огидною с*кою".

Чоловік кандидата у президенти РФ Ксенії Собчак Максим Віторган назвав лідера ЛДПР Володимира Жириновського "хворою людиною" після образ під час дебатів.

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Теги: #Собчак і Жириновський#Жириновський мати