"Довелося окропити дідуся холодною водою": Собчак прокоментувала скандал із Жириновським (відео)

За словами Собчак, Жириновського спеціально тримають на будь-яких виборах президента РФ "як загородзагін, який все перетворює на цирк і безглуздя".

Кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак прокоментувала конфлікт на дебатах з лідером ЛДПР Володимиром Жириновським.

"Перебуваю під яскравим враженням телеефіру з Володимиром Вольфовичем Жириновським. Мені навіть довелося злегка окропити дідуся холодною водою, щоб купірувати напад, а той бідолаха прямо зайшовся у лайці", - йдеться в її повідомленні на Facebook.

Читайте такожОблитий водою Жириновський став мемом (фото, відео)

На її думку, подія виглядала сумно, а лідер ЛДПР - клоун і хам.

"Минуло чверть століття, а нічого нового, крім клоуна і хама, – правда, сильно постарілого – з нами не сталося. І сьогодні він продовжує грати цю сумну роль тільки для того, щоб іншим кандидатам було складно говорити про дійсно важливі речі. Його спеціально тримають на будь-яких виборах президента як загородзагін, який все перетворює на цирк і безглуздя", - заявила Собчак.

Як повідомлялося, Собчак облила Жириновського водою після його різкого висловлювання. У ході дебатів він обізвав кандидатку у президенти РФ "чорною ******" (продажною жінкою) і "огидною с*кою".

Чоловік кандидата у президенти РФ Ксенії Собчак Максим Віторган назвав лідера ЛДПР Володимира Жириновського "хворою людиною" після образ під час дебатів.