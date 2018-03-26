Байден пошкодував про свої слова про бійку з Трампом у школі
02:18, 26 березня 2018Курйози
5286
Раніше Байден зізнався, що побив би Трампа, якщо вони були б в старшій школі. Після цього президент в твіттері назвав колишнього віце-президента «божевільним» і додав, що сам би побив Байдена.
REUTERS
Колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що шкодує про свої випади на адресу президента Дональда Трампа. Про це повідомляє The Hill.
Читайте такожВ Індії зграя мавп закидала фруктами делегацію на чолі з віце-президентом США
Раніше Байден зізнався, що побив би Трампа, якщо вони були б в старшій школі. Після цього президент в твіттері назвав колишнього віце-президента «божевільним» і додав, що сам би побив Байдена.
«Мені не варто було говорити. Мені не коштувало знову заводити про це, тому що я не хочу опинитися в центрі уваги разом з цим хлопцем», - сказав Байден.
За даними порталу, джерела в оточенні колишнього віце-президента відзначали, що Байден не планував провокувати Трампа, а просто «не зміг нічого з собою вдіяти».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter