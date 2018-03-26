Байден пошкодував про свої слова про бійку з Трампом у школі

Раніше Байден зізнався, що побив би Трампа, якщо вони були б в старшій школі. Після цього президент в твіттері назвав колишнього віце-президента «божевільним» і додав, що сам би побив Байдена.

Колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що шкодує про свої випади на адресу президента Дональда Трампа. Про це повідомляє The Hill.

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Раніше Байден зізнався, що побив би Трампа, якщо вони були б в старшій школі. Після цього президент в твіттері назвав колишнього віце-президента «божевільним» і додав, що сам би побив Байдена.

«Мені не варто було говорити. Мені не коштувало знову заводити про це, тому що я не хочу опинитися в центрі уваги разом з цим хлопцем», - сказав Байден.

За даними порталу, джерела в оточенні колишнього віце-президента відзначали, що Байден не планував провокувати Трампа, а просто «не зміг нічого з собою вдіяти».