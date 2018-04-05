Об'єднали серця на висоті: в Одесі пара одружилася на борту літака (фото)
14:37, 05 квітня 2018Курйози
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Незвичайна реєстрація шлюбу відбулася на висоті близько 1 тис. метрів.
Одесити одружилися у небі / фото just.odessa.gov.ua
В Одесі відбулася церемонія одруження на борту літака під час польоту.
Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні юстиції в Одеській області, вчора, 4 квітня, незвичайна реєстрація шлюбу відбулася вперше.
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«Молодята, Марія і Олексій, одружилися на борту літака. Зокрема, на висоті близько 1 тис. метрів на борту АН-2 вони об'єднали свої серця. Це сталося в присутності рідних і близьких», - розповіли в управлінні.
Процедуру реєстрації шлюбу в літаку здійснила представник Суворовського відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) управління юстиції в Одеській області Анна Колесник.
В управлінні також висловили сподівання, що подібні процедури стануть доброю традицією.
фото just.odessa.gov.ua
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