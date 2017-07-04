Мер мексиканського міста одружився з крокодилицею задля щастя містян

Мер невеличкого мексиканського містечка Сан Педро взяв за дружину рептилію. Наречену одягли за усіма традиціями в білу сукню та вельон.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Аби не кусалася, пащу крокидилиці довелося зав'язати. Святкова церемонія завершилася поцілунком молодят та запальними танцями.

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На такий крок мер пішов задля щастя містян. За 200-літніми віруваннями, шлюб із крокодилом приносить достаток, хороший урожай і багатий вилов.