Мер мексиканського міста одружився з крокодилицею задля щастя містян
03:33, 04 липня 2017Курйози
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Святкова церемонія завершилася поцілунком молодят та запальними танцями.
Крокодил ілюстрація / REUTERS
Мер невеличкого мексиканського містечка Сан Педро взяв за дружину рептилію. Наречену одягли за усіма традиціями в білу сукню та вельон.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Аби не кусалася, пащу крокидилиці довелося зав'язати. Святкова церемонія завершилася поцілунком молодят та запальними танцями.
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На такий крок мер пішов задля щастя містян. За 200-літніми віруваннями, шлюб із крокодилом приносить достаток, хороший урожай і багатий вилов.
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