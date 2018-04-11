"Вас куриця клюнула в одне місце?": Москаль про рекомендації МОЗ лікарям навчатися за серіалом "Доктор Хаус"

Геннадію Москалю не сподобалися поради МОЗ українським лікарям щодо навчання за медичними серіалами.

Глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль відреагував на рекомендацію МОЗ українським лікарям навчатися за медичними серіалами, наприклад, "Доктор Хаус".

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"А що – класна ідея! Складає хтось іспит із ендокринології й переказує 12-й епізод третього сезону "Доктора Хауса". Після закінчення вишу такий медик пропише хворому від тиску третю серію "Швидкої допомоги". Для підняття життєвого тонусу будуть давати флешку з "Медсестрою Джеккі", а особливо важким хворим скинуть посилання на серіал "Реанімація", - написав Москаль на своїй сторінці у Facebook.

Щодо цієї ситуації очільник Закарпатської ОДА, згадав один віршик: "И пришёл к Айболиту Барбос: "Меня курица клюнула в нос!".

"Вас що там у Мінздоров’я – дійсно куриця клюнула в одне місце? То рекомендую нетрадиційне лікування – візьміть на озброєння шприц із "Кавказької полонянки", а потім подивіться "Пролітаючи над гніздом зозулі"!", - висловив обурення Москаль.

Нагадаємо, раніше голову Закарпатської ОДА Геннадія Москаля обурила заява в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун про те, що ліки від кору в області не були розмитнені належним чином. Він назвав її "їб***тою".