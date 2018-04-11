"Вас куриця клюнула в одне місце?": Москаль про рекомендації МОЗ лікарям навчатися за серіалом "Доктор Хаус"

10:31, 11 квітня 2018
Курйози
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Москаль в іронічній формі відреагував на рекомендації МОЗ щодо серіалів / фото УНІАН

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"А що – класна ідея! Складає хтось іспит із ендокринології й переказує 12-й епізод третього сезону "Доктора Хауса". Після закінчення вишу такий медик пропише хворому від тиску третю серію "Швидкої допомоги". Для підняття життєвого тонусу будуть давати флешку з "Медсестрою Джеккі", а особливо важким хворим скинуть посилання на серіал "Реанімація", - написав Москаль на своїй сторінці у Facebook.

Щодо цієї ситуації очільник Закарпатської ОДА, згадав один віршик: "И пришёл к Айболиту Барбос: "Меня курица клюнула в нос!".

"Вас що там у Мінздоров’я – дійсно куриця клюнула в одне місце? То рекомендую нетрадиційне лікування – візьміть на озброєння шприц із "Кавказької полонянки", а потім подивіться "Пролітаючи над гніздом зозулі"!", - висловив обурення Москаль.

Нагадаємо, раніше голову Закарпатської ОДА Геннадія Москаля обурила заява в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун про те, що ліки від кору в області не були розмитнені належним чином. Він назвав її "їб***тою".

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Теги: #МОЗ#Москаль