"За базар треба відповідати": Москаль обізвав Супрун "їб**тою", а тепер чекає від неї вибачень

Голова Закарпатської ОДА заявив, що вибачиться перед Супрун тільки після того, як отримає "щирі" вибачення від неї.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль нецензурно висловився на адресу в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, назвавши її "еб**тою", однак вибачатися за свої слова одіозний політик не поспішає. Більше того, він хоче, щоб першою вибачилась саме вона.

Відповідне заяву Москаль опублікував на своєму офіційному сайті.

"Оприлюднена пані Супрун інформація про «контрабандну вакцину, яку лікарі не хочуть використовувати», є негативною і недостовірною. Вона стосується не тільки мене особисто, але і всієї Закарпатської області... Як говорили колишні донецькі, «базар треба не тільки фільтрувати, за базар треба відповідати». Тому першою повинна попросити вибачення пані Супрун за поширення негативної і недостовірної інформації. Якщо її вибачення будуть щирими, тоді вони будуть і від мене. Якщо ж пані Супрун промовчить, буду мовчати і я", - заявив Москаль.

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При цьому він зазначив, що його висловлювання "відповідають чинному українському законодавству" і не порушують нічиїх прав.

Нагадаємо, раніше голову Закарпатської ОДА Геннадія Москаля обурила заява в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун про те, що ліки від кору в області не були розмитнені належним чином. "Подивіться на цю Супрун. Я готую їй відповідь, що їй щеплення треба від дурості... Вчора розповсюдили всі інформаційні агентства її лист: "Є проблеми на Закарпатті, тому що і місцева адміністрація, яку очолює Геннадій Москаль, отримали 8000 доз від Угорщини, але не розмитнили їх і завезли контрабандою". Хоча зараз ми виставляємо митниці – все розмитнено. Це що за ї**нута, я перепрошую за це слово", - різко відреагував Москаль.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зажадав від голова Закарпатської ОДА принести Уляні Супрун вибачення.