CNN "переселив" Україну у Пакистан

16:32, 12 квітня 2018
Курйози
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СП / cnnpressroom.blogs.cnn.com

Редактор і журналіст впливового американського видання The New York Times Макс Фішер представив свою колекцію географічних ляпів американських телевізійників, пише "Голос Америки".

Так, у випадку України помилкова графіка супроводжувала освітлення т. н. "референдуму" на території ОРДЛО. Україна на карті опинилася на місці Пакистану. Крім того в іншому сюжеті телевізійники помістили на кордон з Україною в 21 столітті державу Чехословаччину.

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Теги: #Україна#Пакистан