CNN "переселив" Україну у Пакистан
Телеканал CNN переплутав Україну на карті з Пакистаном. Крім того, телевізійники помістили на кордон з Україною Чехословаччину.
Редактор і журналіст впливового американського видання The New York Times Макс Фішер представив свою колекцію географічних ляпів американських телевізійників, пише "Голос Америки".
Так, у випадку України помилкова графіка супроводжувала освітлення т. н. "референдуму" на території ОРДЛО. Україна на карті опинилася на місці Пакистану. Крім того в іншому сюжеті телевізійники помістили на кордон з Україною в 21 столітті державу Чехословаччину.
Eastern Europe is confusing! All those countries, almost none of which are Canada. CNN declutters a bit by relocating Ukraine to Pakistan. pic.twitter.com/zJ0ASLyEKl— Max Fisher (@Max_Fisher) 11 квітня 2018 р.
Those libs at MSNBC are so eager to appease the commies that they went ahead and reunified Czechoslovakia pic.twitter.com/7NE3MGr4lt— Max Fisher (@Max_Fisher) 11 квітня 2018 р.