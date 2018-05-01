На Київщині лелека поцупив із подвір’я будинку решітку для мангалу (відео)

Лелека вирішив, що йому решітка більше потрібна, ніж її власнику.

Лелека прилетів до подвір’я приватного будинку на Київщині та забрав решітку, на якій смажать шашлики. Власник встиг зняти це відео.

Імовірно, решітку він використає для спорудження гнізда. У коментарях до відео жартують, що він може смажити на ній жаб'ячі лапки.

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