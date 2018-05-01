На Київщині лелека поцупив із подвір’я будинку решітку для мангалу (відео)

07:28, 01 травня 2018
Курйози
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Лелека забрав собі решітку, не спитавши дозволу / Кадр з відео ТСН

Імовірно, решітку він використає для спорудження гнізда. У коментарях до відео жартують, що він може смажити на ній жаб'ячі лапки.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі знайшли кота, який "грає" шансон.

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Теги: #Київська область#лелека