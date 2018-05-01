На Київщині лелека поцупив із подвір’я будинку решітку для мангалу (відео)
07:28, 01 травня 2018Курйози
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Лелека вирішив, що йому решітка більше потрібна, ніж її власнику.
Лелека забрав собі решітку, не спитавши дозволу / Кадр з відео ТСН
Лелека прилетів до подвір’я приватного будинку на Київщині та забрав решітку, на якій смажать шашлики. Власник встиг зняти це відео.
Імовірно, решітку він використає для спорудження гнізда. У коментарях до відео жартують, що він може смажити на ній жаб'ячі лапки.
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