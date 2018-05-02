Найгірше перше побачення: у Росії дівчина запросила до себе хлопця з Tinder, а він вкрав її дорогу каблучку

Поліція почала пошуки Олексія Олійника, але ім'я, швидше за все, вигадане.

Мешканка Москви запросила до себе на ніч хлопця з Tinder (додаток для знайомств), а він вкрав у неї каблучку за 300 тисяч.

22-річна Кіра лайкнула 37-річного Олексія Олійника у додатку й одразу покликала до себе, пише в Telegram-каналі Mash.

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"Чи сподобалася Кірі ніч - невідомо, але на ранок вона не знайшла вдома ні Олексія, ні своєї обручки. Поліція мляво почала пошуки, але ім'я, швидше за все, вигадане", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, датський фотограф Марі Хільда втомилася від квапливих побачень після знайомства у соціальних мережах, але вирішила знайти в них натхнення. Марі створила проект, у якому зустрілася з незнайомцями з Tinder і зробила з ними дуже інтимні портрети.