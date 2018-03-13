Дівчина прославилася завдяки інтимним фото з незнайомцями із Tinder

На опублікованих фотографіях дівчина обіймається і цілується з незнайомцями у різних локаціях.

Датський фотограф Марі Хільда втомилася від квапливих побачень після знайомства в соціальних мережах, але вирішила знайти у них натхнення.

Марі створила проект, у якому зустрілася з незнайомцями з Tinder і зробила з ними дуже інтимні портрети. Своїми роботами фотограф доводить, що для близькості не потрібно бути знайомими довше, ніж півгодини, передає Medialeaks.

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Фотографу 24 роки, і довгий час дівчина була активним користувачем соціальних мереж, у яких знайомилася з майбутніми партнерами для побачень.

"Але після низки побачень Марі відчула, що часті й безладні зустрічі просто вбивають її. Усвідомивши необхідність захистити себе від інтернет-знайомств, дівчина вирішила довести собі й світові, наскільки шкідливі надмірно поверхневі стосунки, що починаються із соціальних мереж", - йдеться у повідомленні.

Тому дівчина створила арт-проект Lifecontruction, який представляє собою серію інтимних знімків з незнайомцями з Tinder.

Для початку Марі оновила свій профіль Tinder і змінила його для проекту. В анкеті додатку дівчина докладно розповіла, що шукає людей для постановочних знімків. Від випадкових знайомих вона чекала одного — зобразити з нею пару, стосунки якої тривають багато років. Фотографії дівчина опублікувала на сайті свого проекту.

У нижньому лівому куті кожного знімка Марі зазначає, як довго вона знала людину, перед тим як зробити з нею інтимне фото. За її словами, інтимні сцени давалися їй важко.