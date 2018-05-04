Весільний курйоз: наречена проламала стелю, кидаючи букет (відео)
09:33, 04 травня 2018Курйози
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Коли наречена обернулася і побачила, що відбувається, була шокована. Про постраждалих не повідомляється.
Наречена рознесла стелю букетом
У мережі опубліковано відео з весілля в Китаї, на якому спроба кинути букет нареченої обернулася курйозом.
Наречена замахнулася і кинула букет, але жодна з дівчат його не впіймала, оскільки він злетів вгору, і на гостей почали падати шматки стелі.
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Користувачі мережі дивуються: чи букет виявився надто важким, чи наречена – сильною дівчиною.
Раніше житель міста Урумчі в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю подарував нареченій камінь вагою 33 тонни замість квартири, витративши на нього майже 160 тисяч доларів
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