Весільний курйоз: наречена проламала стелю, кидаючи букет (відео)

09:33, 04 травня 2018
Курйози
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Наречена замахнулася і кинула букет, але жодна з дівчат його не впіймала, оскільки він злетів вгору, і на гостей почали падати шматки стелі.

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Користувачі мережі дивуються: чи букет виявився надто важким, чи наречена – сильною дівчиною.

Раніше житель міста Урумчі в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю подарував нареченій камінь вагою 33 тонни замість квартири, витративши на нього майже 160 тисяч доларів

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Теги: #курйози#букет#весілля