Весільний курйоз: наречена проламала стелю, кидаючи букет (відео)

Коли наречена обернулася і побачила, що відбувається, була шокована. Про постраждалих не повідомляється.

У мережі опубліковано відео з весілля в Китаї, на якому спроба кинути букет нареченої обернулася курйозом. Наречена замахнулася і кинула букет, але жодна з дівчат його не впіймала, оскільки він злетів вгору, і на гостей почали падати шматки стелі. Читайте такожВ Єгипті зіграли весілля з пародією на "Ісламську державу" Користувачі мережі дивуються: чи букет виявився надто важким, чи наречена – сильною дівчиною. Раніше житель міста Урумчі в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю подарував нареченій камінь вагою 33 тонни замість квартири, витративши на нього майже 160 тисяч доларів

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