Китаєць подарував нареченій 33-тонний камінь під час пропозиції про заміжжя

Житель міста Урумчі в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю подарував нареченій камінь вагою 33 тонни замість квартири, витративши на нього майже 160 тисяч доларів. Про це повідомляє Shanghaiist.

У вівторок, 14 березня, Лю Фей зробив пропозицію своїй дівчині Ван Фанфан, подарувавши замість обіцяної раніше квартири валун, куплений у колекціонера, який заявив, що це метеорит. За спробу здивувати наречену чоловік віддав один мільйон юанів (160 тисяч доларів).

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Фей виклав величезне серце із пелюсток троянд, покликав своїх друзів і накрив подарунок червоною тканиною, щоб Фанфан не здогадалася про нього завчасно. Хоч вона і відповіла згодою на пропозицію вийти заміж, подарунок її не вразив.

Коли Лю запитав Ван, чи вона хоче побачити метеорит, дівчина відповіла, що насправді заміж іти не хоче, але все ж пішла, пише Shanghaiist.