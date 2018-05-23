"Селфі-палка-невидимка": у мережі висміяли міністра молоді та спорту України в метро (фото)

Міністр молоді та спорту Жданов похизувався поїздкою у метро й отримав порцію глузувань.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов після засідання Кабміну вирішив вирушити на роботу громадським транспортом.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, додавши декілька фото зі столичного метро. Такий вчинок українського міністра викликав глузування у соцмережі, оскільки користувачі сприйняли його як самопіар.

"Селфі-палка-невидимка", "Тупий популізм", "Я якраз трохи ранішe бачив, як Жданов по зeмлі ходив", "Тупий популізм", "З таким виразом і претензією в метро не ходять", "Хочемо бачити Жданова кожен день в метро, а не лише 15 хвилин", "Клоун у піджаку", - пишуть користувачі соцмережі у коментарях під фото.

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