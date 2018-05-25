У мережі висміяли зріст Путіна: раптово "доріс" до Макрона (фото)

08:32, 25 травня 2018
Курйози
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Макрон прилетів в РФ на економічний форум / фото facebook.com/alex.golobuckij

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На цю деталь звернув увагу політолог Олексій Голобуцький. "Плаваючий" зріст Путіна знову повеселив: 152 реальних і 170 сантиметрів номінальних зросту примудрилися "дотягнути" до 179-сантиметрового Макрона!", - йдеться у його повідомленні.

Раніше у користувачів мережі викликали подив незвичайні крісла з надто низькими ніжками в кабінеті президента Росії Володимира Путіна.

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Теги: #Путін#Макрон#зріст Путіна