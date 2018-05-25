У мережі висміяли зріст Путіна: раптово "доріс" до Макрона (фото)

У мережі знову висміяли низький зріст президента Росії, цього разу - під час зустрічі з Макроном.

На спільному фото з Еммануелем Макроном низькорослий глава РФ Володимир Путін раптом став таким же високим, як і президент Франції.

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На цю деталь звернув увагу політолог Олексій Голобуцький. "Плаваючий" зріст Путіна знову повеселив: 152 реальних і 170 сантиметрів номінальних зросту примудрилися "дотягнути" до 179-сантиметрового Макрона!", - йдеться у його повідомленні.

Раніше у користувачів мережі викликали подив незвичайні крісла з надто низькими ніжками в кабінеті президента Росії Володимира Путіна.