"Ісусу знадобилося 3 дні, Бабченку вистачило одного": реакції соцмереж на "воскресіння" Бабченка

18:58, 30 травня 2018
Курйози
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Бабченко виявився живий / фото Facebook Церква Свідків Покращення

У відомстві повідомили, що встановили організаторів вбивства Бабченка. Бабченко був попереджений завчасно, перебував під контролем СБУ, його сім'я теж знала.

Користувачі соцмереж відразу ж почали жартувати про «воскресіння» журналіста.

Як повідомляв УНІАН, опозиційний журналіст Аркадій Бабченко живий. Служби безпеки України провели затримання організатора вбивства журналіста Аркадія Бабченка.

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Новина в сюжеті: "Вбивство" у Києві Аркадія Бабченка
Теги: #Київ#спецоперація#вбивство#Аркадій Бабченко