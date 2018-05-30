"Ісусу знадобилося 3 дні, Бабченку вистачило одного": реакції соцмереж на "воскресіння" Бабченка

Бабченко був попереджений завчасно і перебував під контролем СБУ, організаторів вбивства встановлено.

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