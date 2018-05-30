"Ісусу знадобилося 3 дні, Бабченку вистачило одного": реакції соцмереж на "воскресіння" Бабченка
Сьогодні стало відомо, що вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка виявилося інсценуванням СБУ.
У відомстві повідомили, що встановили організаторів вбивства Бабченка. Бабченко був попереджений завчасно, перебував під контролем СБУ, його сім'я теж знала.
Користувачі соцмереж відразу ж почали жартувати про «воскресіння» журналіста.
Коротко про сьогоднішній день: pic.twitter.com/9ik3BT7kf9— Лентач (@the_lentach) May 30, 2018
чому СБУ може воскресити Бабченко, а Роулінг ДАМБЛДОРА СІРІУСА І ВУХО ФРЕДА НЕМАЄ— Аліна Дідковська (@aldidkovskaya) May 30, 2018
May 30, 2018
1. Господь забирає кращих.— Чилік (@Chilikto) May 30, 2018
2. Невже з'явилося виняток?!
3. А, ні, все в порядку.
Ісусові на воскресіння знадобилося 3 дні, Бабченко вистачило одного.— Микита Пес (@nikitapyos) May 30, 2018
Ще питання?
Бабченко ожив після смерті від множинних вогнепальних поранень, а я не можу ожити в суботу вранці після чотирьох пляшок пива.— Огидні дегенератские твіти (@turbojedi) May 30, 2018
Бабченко Воскрес!— Tapas&Tango (@atticus_flinch) May 30, 2018
Росія - Вован і Лексус— Старшина Запасу (@StarshinaZapaza) May 30, 2018
Україна - СБУ і Бабченко
Arkady Babchenko has now lived the Tom Sawyer experience of witnessing his own funeral. Mark Twain would give him a high five.— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) May 30, 2018
Зараз приїхали до Києва російські журналісти без жодного замовлення від спецслужб доб'ють Бабченко— Ілля Р (@akselenc) May 30, 2018
May 30, 2018
жінкам редакції подарували по троянді (з похоронного букета Аркадія)— Катя (@sovkusomsahara) May 30, 2018
Все-таки досвід створення найбільш відбитих реаліті-шоу Україні знадобився )— Ілля Харитонов (@huliotebenado) May 30, 2018
Як тобі таке, Ісус?— Лентач (@oldLentach) May 30, 2018
У світлі поточних подій pic.twitter.com/mN9ReXrhWT— Лентач (@oldLentach) May 30, 2018
Поверніть некрологи, я ще не прочитав— сушняк сан (@huipizdayebatsy) May 30, 2018
Як повідомляв УНІАН, опозиційний журналіст Аркадій Бабченко живий. Служби безпеки України провели затримання організатора вбивства журналіста Аркадія Бабченка.