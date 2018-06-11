"Путін труп?": німецький журнал здивував обкладинкою із синім президентом РФ (фото)
09:43, 11 червня 2018Курйози
1527 0
Крім Путіна, на обкладинці зображений президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін і глава Туреччини Реджеп Ердоган.
Німецький журнал здивував зображенням глави РФ / фото facebook.com/alex.golobuckij
Популярний німецький журнал Der Spiegel помістив на свою обкладинку главу РФ Володимира Путіна із посинілою шкірою.
Читайте також"Зник з пошуку": чергова загадка з зростанням Путіна спантеличила користувачів
Про це повідомив політолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідне фото. "Spiegel вважає, що Путін труп?", — задається він питанням.
Раніше міністра оборони Росії Сергія Шойгу висміяли в мережі через дерев'яний виріб, який той повіз показувати в місто Кизил.Так, український політолог Олексій Голобуцький поцікавився, чи це труна для президента РФ Володимира Путіна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter