"Путін труп?": німецький журнал здивував обкладинкою із синім президентом РФ (фото)

09:43, 11 червня 2018
Курйози
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Німецький журнал здивував зображенням глави РФ / фото facebook.com/alex.golobuckij

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Про це повідомив політолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідне фото. "Spiegel вважає, що Путін труп?", — задається він питанням.

Раніше міністра оборони Росії Сергія Шойгу висміяли в мережі через дерев'яний виріб, який той повіз показувати в місто Кизил.Так, український політолог Олексій Голобуцький поцікавився, чи це труна для президента РФ Володимира Путіна.

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Теги: #обкладинка#Володимир Путін