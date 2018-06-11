"Путін труп?": німецький журнал здивував обкладинкою із синім президентом РФ (фото)

Крім Путіна, на обкладинці зображений президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін і глава Туреччини Реджеп Ердоган.

Популярний німецький журнал Der Spiegel помістив на свою обкладинку главу РФ Володимира Путіна із посинілою шкірою.

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Про це повідомив політолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідне фото. "Spiegel вважає, що Путін труп?", — задається він питанням.

Раніше міністра оборони Росії Сергія Шойгу висміяли в мережі через дерев'яний виріб, який той повіз показувати в місто Кизил.Так, український політолог Олексій Голобуцький поцікавився, чи це труна для президента РФ Володимира Путіна.