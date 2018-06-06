"Труна для Путіна": міністра оборони РФ висміяли в мережі за дивний виріб

Користувачі мережі вважають, що виріб нагадує череп або мозок президента РФ Володимира Путіна.

Міністра оборони Росії Сергія Шойгу висміяли в мережі, через дерев'яний виріб, який той повіз показувати в місто Кизил.

Російський пропагандистський телеканал "Звезда" опублікував фото виробу, який представляє собою величезну мушлю-шкатулку.

Читайте також"Бомж-алкаш": в мережі висміяли свіже фото любителя "русского міра" Олега царьова є

Художній смак російського чиновника висміяли в мережі. Так, український політолог Олексій Голобуцький поцікавився, чи не труна це для президента РФ Володимира Путіна.

Інші користувачі порахували, що виріб нагадує череп або мозок Путіна. "Тільки мені здалося, що мозок Путіна на фото?", "Схоже на череп Путіна", "Роден в труні перевернувся", - написали користувачі.

Як повідомляв УНІАН, чергова загадка з зростом Путіна спантеличила користувачів. Пошуковик Google справно видає інформацію про зростання політиків, але ріст Путіна на першій сторінці пошуку дізнатися не вдається.