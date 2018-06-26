Незадоволений пес виліз із ванни і став мемом (фотожаби)

19:34, 26 червня 2018
Курйози
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Незадоволений пес став мемом / фото redd.it

Користувачі сайту одразу ж відреагували на цей знімок порцією фотожаб, перетворивши собаку на солдата, кухаря й бармена. 

Як повідомляв УНІАН, іспанське щеня стало зіркою інтернету після того, як намагалося врятувати життя поліцейському: воно стрибало лапами на груди і прислухалося до дихання. Зрештою, чоловік піднявся і подякував песику.

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Теги: #фото#пес#меми