Незадоволений пес виліз із ванни і став мемом (фотожаби)
19:34, 26 червня 2018Курйози
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Кумедний пес став героєм мемів.
Незадоволений пес став мемом / фото redd.it
На сайті Reddit було опубліковано фотографію незадоволеного пса. Ще б пак, тварину засунули у ванну.
Користувачі сайту одразу ж відреагували на цей знімок порцією фотожаб, перетворивши собаку на солдата, кухаря й бармена.
Як повідомляв УНІАН, іспанське щеня стало зіркою інтернету після того, як намагалося врятувати життя поліцейському: воно стрибало лапами на груди і прислухалося до дихання. Зрештою, чоловік піднявся і подякував песику.
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