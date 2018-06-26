Незадоволений пес виліз із ванни і став мемом (фотожаби)

Кумедний пес став героєм мемів.

На сайті Reddit було опубліковано фотографію незадоволеного пса. Ще б пак, тварину засунули у ванну.

Користувачі сайту одразу ж відреагували на цей знімок порцією фотожаб, перетворивши собаку на солдата, кухаря й бармена.

Як повідомляв УНІАН, іспанське щеня стало зіркою інтернету після того, як намагалося врятувати життя поліцейському: воно стрибало лапами на груди і прислухалося до дихання. Зрештою, чоловік піднявся і подякував песику.