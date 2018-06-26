Робив масаж серця: цуценя спробувало врятувати поліцейського і стало зіркою мережі (відео)

Відео з розумним цуценям за чотири дні подивилися більше двох мільйонів людей.

Іспанське щеня стало зіркою Інтернету після того, як намагалося врятувати життя поліцейському.

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Відео з тренування для собак оприлюднила іспанська поліція, передає ТСН. Поліцейський впав, зображуючи із себе мертвого, і цуценя на ім'я Пончо побігло на допомогу. Воно стрибало лапами на груди поліцейського і прислухалося до його дихання. Зрештою, чоловік піднявся і подякував песику.

Відео з розумним цуценям за чотири дні подивилися більше двох мільйонів людей.

Як повідомляв УНІАН, кенгуру-пустун вискочив на футбольне поле під час матчу.