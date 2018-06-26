Робив масаж серця: цуценя спробувало врятувати поліцейського і стало зіркою мережі (відео)
12:11, 26 червня 2018Курйози
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Відео з розумним цуценям за чотири дні подивилися більше двох мільйонів людей.
Іспанська щеня став зіркою Інтернету після того, як намагався врятувати життя поліцейському
Іспанське щеня стало зіркою Інтернету після того, як намагалося врятувати життя поліцейському.
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Відео з тренування для собак оприлюднила іспанська поліція, передає ТСН. Поліцейський впав, зображуючи із себе мертвого, і цуценя на ім'я Пончо побігло на допомогу. Воно стрибало лапами на груди поліцейського і прислухалося до його дихання. Зрештою, чоловік піднявся і подякував песику.
Відео з розумним цуценям за чотири дні подивилися більше двох мільйонів людей.
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