"Схоже, до пекла вони вже дійшли": у мережі висміяли відеозвернення молоді до ватажка "ДНР" (відео)

На записі одягнені у військову форму підлітки називають ватажка "ДНР" "батею".

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Запис з дивним зверненням опублікував журналіст Олександр Тверський на своїй сторінці в Facebook. У ньому одягнені у військову форму підлітки називають бойовика "батею" і обіцяють йти з ним разом "до самого пекла".

"Чорт, ну, вони самі готові відправитися у пекло, стимульовані "русским миром", - зазначає журналіст.

"Що за зоопарк?", "Схоже, до пекла вони вже дійшли", "Так ви вже дійшли до пекла, час горіти", "Поясніть їм хто-небудь, що вони вже там", "Клініка", - пишуть коментатори під відео.

Раніше журналіст Тверський опублікував відео, як семирічний хлопчик Микита розповідає, що допомагає терористам "ДНР" вбивати українців.