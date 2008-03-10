Буш заспівав про зелену траву

Президент США Джордж Буш здивував урядовців, дипломатів і журналістів, які зібралися на щорічну вечерю в Gridiron Club, заспівавши присутнім пісню, повідомляє АР.

Американський президент, зійшовши в ковбойському капелюсі на сцену, вперше за своє восьмирічне президентство затягнув пісню в стилі кантрі "Зелена трава біля дому" "Green Green Grass of Home" (співака Тома Джонса), переробивши її слова. Буш співав про своє повернення на ранчо до Техасу, і що більше не потрібно йому турбуватися про "кризу в Пхеньяні", він також заспівав про свого собаку Барні, про держсекретаря Кондолізу Райс, віце-президента Діка Чейні та про журналістів.

Публіка, що зібралася на вечерю, аплодувала президентові. Загалом на щорічну вечерю, яку влаштували у Вашингтоні, були запрошені 600 людей. Gridiron Club є найстарішою організацією вашингтонських журналістів, заснованою 1885 року.

ICTV