Москву атакували сотні дронів, горить найбільший у Росії склад Wildberries (відео)

Також сталася величезна пожежа на складі в Домодєдово.

Вночі Москву та область масово атакували безпілотники, внаслідок чого палають два величезні логістичні центри.

Так, мер російської столиці заявив, що з вечора до 6:30 ранку сьогодні в бік Московської області летіли 600 БПЛА, з них 201 безпілотник знищено в Московській області.

Місцеві жителі в Подольську Московської області публікували кадри прольоту дронів, а також викладали фото та відео масштабної пожежі.

Відео дня

Згідно з аналізом Astra, горить логістичний комплекс Wildberries у Коледіно. Це найбільший склад компанії – його площа становить понад 200 000 кв. м.

Крім того, ще один логістичний центр горить у Домодєдово Московської області.

Загоряння сталося на складі №15 у сортувально-логістичному комплексі "Північне Домодєдово". Це один із найбільших і найвідоміших виробничо-логістичних комплексів класу "А" у Росії.

Удари по Росії – останні новини

У ніч на 15 серпня ЗСУ вразили ракетно-космічний центр (РКЦ) "Прогрес" у Самарі, туди влучили ракети "Фламінго".

Це одне з ключових підприємств ракетно-космічної промисловості РФ, яке виробляє ракети-носії сімейства "Союз", що, зокрема, використовуються для розгортання російського супутникового угруповання "Рассвет" – аналога Starlink.

Крім того, уражено аеродром "Саваслейка" у Нижньогородській області, який використовується для базування та застосування винищувачів-перехоплювачів МіГ-31К – носіїв аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал".

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