Залетів з Молдови: винищувач НАТО збив безпілотник над Румунією

Румунські військові заявили, що безпілотник увійшов у повітряний простір країни з боку Молдови, після чого його знищив F-18, який виконував місію НАТО.

Іспанський винищувач F-18, який виконував місію НАТО з патрулювання повітряного простору, збив безпілотник, що незаконно залетів на територію Румунії. Це вже четвертий безпілотний літальний апарат, знищений румунськими військовими від початку року. Про це пише CNN з посиланням на Міністерство оборони Румунії.

За даними відомства, радари виявили безпілотник приблизно за 24 кілометри на північ від міста Галац. Він увійшов у повітряний простір Румунії з боку сусідньої Молдови. Походження апарата наразі офіційно не встановлено.

"Винищувач F-18 встановив радіолокаційний контакт з ціллю та отримав дозвіл на її ураження", – йдеться в заяві міністерства.

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Безпілотник збили о 05:01. За попередньою інформацією, його уламки впали в безлюдній місцевості між двома селами, тому повідомлень про постраждалих або пошкодження цивільної інфраструктури не надходило.

Інциденти з безпілотниками в Румунії

Румунія, яка є членом НАТО, має 614-кілометровий сухопутний кордон з Україною. Від початку повномасштабної війни Росії проти України її повітряний простір неодноразово порушували російські безпілотники.

Лише у липні румунські пілоти на винищувачах F-16 збили три російські безпілотники. Це були перші випадки, коли Румунія знищила такі цілі після десятків порушень свого повітряного простору.

Лише два дні тому, 14 серпня, в Румунії, за кілька кілометрів від кордону з Україною, впав безпілотник, який до того деякий час летів над територією країни.

Раніше цього року один із російських безпілотників під час нічної атаки на Україну влучив у житловий будинок у Галаці. Тоді двоє людей дістали поранення.

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