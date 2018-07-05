У США встановили годинник, що відлічує дні до закінчення президентського терміну Трампа
Один з будинків в американському місті Сіетл привернув до себе увагу незвичайною вивіскою. Вона показує зворотній відлік до кінця першого терміну президентства Дональда Трампа.
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Як повідомляє KIRO 7, вивіску зробив колишній власник будинку незабаром після інавгурації Трампа. Він навіть створив профіль у Instagram, де він отримав велику підтримку, але також і деяку критику за своє політичне вираження.
Нещодавно будинок був проданий Лілі Оннен і її чоловіку. У договорі купівлі-продажу будинку був пункт про те, що подружжя зобов'язується продовжувати вести зворотний відлік.
"Це послання надії. Для мене чим більше число скорочується, тим більше надії я отримую", - сказала Оннен.
Колишній власник незвичайної вивіски переїхав у інший район Сіетла і сказав, що аналогічна вивіска з'явиться і на його новому будинку.
Нагадаємо, після перемоги на виборах 2016 року в США Дональд Трамп зайняв пост президента. Вступив у повноваження Трамп 20 січня 2017 року.